機票貴參參！3月漲幅達二成五 創40年來最大漲勢

主計總處今（8）日指出，3月消費者物價指數（CPI）年增率為1.26%。其中，機票價格上漲24.98%、創下近40年來最大漲幅；米為重要民生物資，價格上漲4.77%，創近5年最大漲幅。

3月CPI七大類價格全面上漲。其中，以交通及通訊類上漲5.05%最多，主因是機票價格上漲24.98%，創有該項調查、近40年以來最大漲幅；而油料費受到去年低基期影響，3月價格上漲17.08%，為2018年10月、29個月以來最大增幅。

主計總處綜合統計處簡任視察曹志弘表示，去年3月新冠肺炎疫情剛爆發，當時疫情不明，航空公司還降價銷售機票。之後疫情籠罩下各國實施邊境管制，跨國旅遊、商務人數驟降，考量防疫因素，航班位置也不能坐滿；班機載運量下滑但成本固定的情況下，機票價格一直在相對高點，在低基期下，3月機票價格漲幅大。

至於3月國內旅遊團費，受去年疫情降價促銷低基數影響下，價格上漲2.77%。

至於行政院關切的17項重要民生物資，3月平均CPI年增率為1.61%，漲幅較上月收斂。值得注意的是，米價上漲4.77%，為61個月以來最大增幅。

曹志弘強調，米價上漲不是因為旱災缺水的關係，主因是廠商促銷活動比去年同期少，和氣候因素並無關係。根據農委會說明，國內庫存還有80萬公噸，國內米供應非常充足，光是庫存至少可以供應國內8個月消費量，絕對沒有缺糧問題。