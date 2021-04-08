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免稅天堂全都露 OECD啟動資訊交換

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

國際查稅行動持續發酵，資誠聯合會計師事務所今（8）日指出，包括台商愛用的開曼群島、英屬維京群島（BVI）等地在內，共計12個租稅管轄區，已經開始向經濟合作暨發展組織（OECD）啟動資訊交換，取得台商在當地所設控股公司等營運資料，致使租稅風險提高。

為防堵跨國企業在特定租稅天堂避稅，OECD近年來陸續要求特定國家或地區，建立經濟實質規範，要求當地公司必須具備經濟實質功能，而非僅有一紙登記的紙上公司。資誠全球稅務服務會計師曾博昇指出，在相關法規陸續上路後，OECD更於近期宣布，將與12個現行免稅，或僅有名目稅率的租稅管轄區，正式啟動資訊交換，獲利當地公司經濟實質相關資訊。

曾博昇表示，透過資訊交換機制，能夠讓跨國企業母公司及實質受益人所在的國家，將可透過定期的資訊交換，獲取發動課稅的重要資訊。本次公告的12個租稅管轄區，共包括安哥拉、巴哈馬、巴林、巴貝多、百慕達、BVI、開曼群島，根西島、曼島、澤西島、土克凱可群島，以及阿拉伯聯合大公國。

曾博昇表示，譬如BVI、開曼群島等地，過去都是許多台商常常用來設置境外控股公司的地區，同時也都已制定經濟實質相關法規，因此此項行動對台商最直接的影響，在於歐美國家及中國大陸，將透過資訊交換，獲得可向台商課稅的必要資訊。

除此之外，曾博昇表示，對於過去僅成立紙上公司的台商而言，經濟實質法規的影響也不容輕忽，如果某些公司不符合經濟實質法規的要求，或未妥善完成申報，也會在當地受到重罰。

台商 資誠

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