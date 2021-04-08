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通膨巨獸何時來？主計總處：觀察第3季國際原物料行情

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（8）日發布今（2021）年3月消費者物價指數CPI）年增率為1.26%；躉售物價（WPI）年增4.36%，結束連續22個月負成長，反映國際原物料價格上漲態勢。主計總處表示，若第3季國際原物料持續上漲，須關注廠商是否反映成本，進而推升消費者物價上漲。

近期通貨膨脹議題備受關注。主計總處簡任視察曹志弘指出，今年前2月CPI年增率僅0.6%，3月CPI攀升至1.26%，物價也有相當程度上漲。他認為，國內物價並未有全面、持續、顯著上漲的通膨現象。

他分析，3月CPI年增率上升、以及WPI年增率由負轉正，除了去年受到疫情影響，國際原油價格直直落，基期偏低外，隨著疫苗施打，景氣復甦，致農工原物料價格攀升，包括原油、鐵礦砂、化學材料價格上漲。因去年第2季物價呈負成長，預期今年第2季CPI及WPI漲幅都會比較高。

值得注意的是，反映廠商進貨成本的WPI更終止連續22個月下跌，轉呈正成長。他指出，WPI通常會領先CPI兩季，今年下半年在排除低基期因素情況下，若國際原物料持續上漲，將會增添廠商成本壓力，有可能會陸續反映成本，進而帶動CPI的上漲。

曹志弘並說，行政院穩定物價小組已責成經濟部、農委會等相關部會密切注意國內大宗原物料價格以及庫存變動，必要時會適時採取穩定物價措施，包括政府可以透過掌控國內公共費率價格，如電費、燃氣、交通運輸等，油料費也有機制可適度收斂漲幅，這些都是穩定物價措施，不會讓物價大幅上漲。此外，廠商考量價格競爭力，也會自行吸收部分成本，未必會完全轉嫁至售價。

曹志弘也指出，觀察觀察3月主要國際商品行情，小麥、糖、棉花都有下跌，工業金屬漲跌互見，未再持續飆漲。而且新台幣升值也有助於減低進口物價的波動。

國際原物料價格上漲，推升WPI明顯成長。主計總處指出，在構成WPI的三項指數，3月國產內銷物價指數年增7.88%，為2010年7月以來最高漲幅；3月進口物價指數以新台幣計價年增5.48%，終止連續21個月的負成長走勢；3月出口物價指數以新台幣計價年增0.87%，結束連續23個月負成長。

消費者物價指數 CPI 原物料

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