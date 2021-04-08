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社宅包租代管升溫 3月新增1,227戶創新高

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

內政部今（8）日表示，社會住宅包租代管持續加溫，今年3月社宅包租代管新增媒合戶數為1,227戶，首次單月突破千戶門檻，而今年第1季每月平均也達到906戶。內政部表示，今年5月將啟動社宅包租代管第三期計畫，目標兩年內新增4萬戶。

蔡總統將社宅視為重要政見，預計八年推動20萬戶，其中12萬戶直接興建，8萬戶則是包租代管。不過社宅包租代管剛開始推動時，由於租賃業剛起步，房東對於參與包租代管也有疑慮，擔心被追稅，因此推動速度較緩慢，原本第一期、第二期合計希望有三萬戶，但截至今年3月底止，僅媒合約1.6萬戶。

不過內政部表示，社宅包租代管媒合速度已逐漸升溫，隨著租賃業者成立公會，房東也對於包租代管制度越來越熟悉，民眾對包租代管的瞭解與信賴增強下，政策執行效率也日益提升，從2019年第4季僅媒合653戶，逐季遞增至今年第1季媒合2,721戶，明顯升溫。

內政部表示，今年5月起各縣市將陸續啟動社宅包租代管第三期計畫，屆時將新增身障者或長者換居方案、包租代管整合租金補貼方案等，預期能擴大參與對象，目標是在兩年內新增4萬戶。

此外，內政部也表示，住宅法第23條修正條文也即將送立法院審議，屆時住宅所有權人租金所得免稅額度，將由每屋每月租金收入免稅額度不得超過1萬元，提高至1.5萬元，且規範住宅所有權人所簽訂租賃契約資料，不得作為該住宅所有權人租賃所得查核依據，鼓勵房東加入包租代管。

內政部 免稅額 租金補貼

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