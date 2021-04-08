東元智慧節能機電解決方案傳捷報

受惠於台商回流和國內投資增加，東元電機智慧節能馬達產品及解決方案、建廠工程再傳捷報，分別取得國內印刷電路板製造大廠、半導體、醫療器材業、造紙業、機械業、以及特殊建材製造商的訂單，另外正積極與逾百家台商接洽中，可望在第二季之後，為營收帶來助益。

台商回流商機大 建廠需求智慧製造解決方案東元電機表示，包括舊廠更新與台商回流在內，目前接洽商機超過一百二十家，而不論是返郷廠投資或是在地更新老舊工廠，大都朝向智慧製造的方向進行。東元特別以印刷電路板大廠欣興電子的廠區建置為例，由於欣興電子工廠的耗電中，馬達類佔最大比重，經雙方討論，東元提出客製化智慧節能解決方案，以高效率IE4馬達加上變頻器改善節能效果，東元並且提供監控馬達健康狀況及用電管理的智慧管理系統方案，使欣興電子工廠升級為智慧節能機電系統。欣興電子也表示，公司向來注重高品質、高生產力與創新，邁向工業4.0的智慧化機電系統，可望為公司帶來更佳的品質與效益。東元的工廠智慧化客戶中，還包括近年致力於工業4.0的永豐餘集團，也有意與東元合作，將東元的預防保養和智慧維運系統，應用於生產機組，可望使生產運作更加順暢，減少突發狀況，影響產能。

此外，在中小馬達(框號132-250)方面，東元自四月起推出具有預知維保功能的新機型，利用物聯網預知維保將小馬達轉型，可望引領市場成為主流需求。

東元電機邱純枝董事長：東元智慧化解決方案，集團提供一站式服務。 圖／東元電機 提供

東元邱純枝董事長：東元智慧化解決方案 自家工廠驗證東元電機邱純枝董事長表示，智慧製造和智慧機械是台灣重要的產業政策，東元各項智慧化解決方案不僅提供高效率馬達、遠距監控，異常告警，線上診斷與節能管理等功能，更已在自身中壢廠、海外工廠使用獲得實績印證，值得信賴；同時，東元集團各關係企業也能提供一站式的服務，擁有最佳的成本效益，因此，絕對是台商返鄉投資建廠的首選。

建廠、擴產潮持續 機電產業成長可期東元電機一０九年全年合併營收為新台幣458億元，公司獲利年成長8%，每股盈餘為1.81元，為過去5年新高。每股配發現金股利1.15元，配發率約為64%，也是近5年最高。東元指出，2020年台商回流商機對營收貢獻不容小覷，今年已看到相關商機發酵中。據了解，在這波建廠、擴產潮下，相關綠能、智慧化、和電力設備需求可望持續增加，為整體動力產業創造龐大商機，如東元等機電產業，今年業績成長可期。