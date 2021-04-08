瑞軒業內外皆美 3月營收年增78.9%
瑞軒（2489）今（8）日公布今年3月合併營收為18.69億，月增66.1%，年增78.9%，來到近六個月竹單月新高。累計今年第一季合併營收達45.07億，雖季減13.8%，但年增51.6%，寫近七年來同期新高。
瑞軒表示，因應客戶訂單需求，鎖定電視、電競顯示器及電腦周邊等產品，由於疫情延續，遠距商機需求不斷，近期越南二廠已完成擴建，產能開始放大，整體出貨可望進一步成長。
另外，瑞軒投資的VIZIO，已於2021年3月25日美國紐約證券交易所掛牌上市，瑞軒所持有特別股全數轉換為普通股1,515萬7,800股，並出售 74萬3,825股（約持有股數的4.9%），實現獲利台幣3.1億元。其餘未出售股份將依VIZIO市場價格，反應於第一季業外獲利，有助於挹注EPS大幅提升。
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