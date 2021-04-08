快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

美國復甦啟動 統一MSCI美股ETN全面布局美國基建受惠股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國總統拜登公布2兆美元的基礎建設革新及升級計劃，包含公共交通、家庭生活改善措施、非國防研究與開發計劃及改善老護理等；統一證券金融商品部表示，此為二戰以來最大規模的投資，也象徵美國復甦之路已展開，統一兩檔MSCI美國ETN涵蓋環境設備、醫療、科技、餐飲、電信等各領域基建受惠股，參與美國復甦免選股。

統一MSCI美國低波動報酬指數ETN（020015）是台灣市場中罕見以「經典保值」美股為標的；該指數MSCI美國低波動指數（MSCI USAMinimum Volatility Index）前五大類股為資訊科技（23.53%）、健康醫療（18.82%）、消費必需品（11.04%）、通訊服務（9.24%）以及金融（8.95%），美國11個產業全數涵蓋。

前十大成分股包括近期因疫苗利多股價創高的嬌生（JOHNSON &； JOHNSON）、近一個月股價狂飆，連巴菲特都青睞的美國最大的國營企業之一廢棄物管理公司（WASTE MANAGEMENT）、昨（7）日股價來到新高的麥當勞（MCDONALD'S CORP）、將於今年投資10億美元發展電池儲能計劃的美國新紀元能源（NEXTERA ENERGY）公司及美國第二大無線網絡營運商T-Mobile等；皆是各領域的經典領頭羊，在拜登全面大基建的利多下可望成為優先受惠股。

另外，以美國尖端資訊科技股為標的的MSCI美國資訊科技報酬指數ETN（020016），指數前十大成分股蘋果（APPLE）、微軟（MICROSOFT CORP）、NVIDIA等即佔比六成，皆為5G、高速運算、電動車等大趨勢先鋒股。

統一投顧表示，隨著疫苗持續施打、紓困法案與2.3兆美元基建計畫，美國景氣復甦確立；IMF表示美、中兩國是全球經濟復甦的領頭羊，預估美國今年成長率調高至6.4%，有利全球股市持續呈現多頭氛圍。

MSCI

延伸閱讀

台股衝萬七 半導體、電動車為領頭羊？

拜登端2兆牛肉 誰受惠？

美學者：北京冬奧恐遭抵制 美中關係備受考驗

中鋼、大成鋼 認購放閃

相關新聞

好消息！印尼移工零付費政策爭議 減至6項待釐清

台印雙方今舉行印尼移工零付費政策第二次協商會議。勞動部次長王安邦於會後受訪表示，經雙方釐清，印方原先所提改由雇主負擔的1...

投資老是失準虧錢？行為學家解謎：問題可能出在你自己

多數人都知道「你不理財，財不理你」的道理，但投資市場瞬息萬變、投資工具琳瑯滿目，很多投資人不是抱怨投資賺少賠多，就是認為自己「買在高點、賣在低點」，但行為科學家分析，很多時候投資行為的偏誤，來自投資人自己，只有克服心理的盲點，才可能藉由理性的投資而獲利。...

社宅包租代管加溫 3月增千戶創單月新高

社會住宅包租代管持續加溫，根據內政部統計，3月的社宅包租代管新增媒合戶數為1227戶，首次單月突破千戶門檻，今年第1季月...

近20年來最大調整！ 行政院通過著作權法修正草案

行政院今（8）日通過《著作權法》、《著作權集體管理團體條例》修法，將送立法院審議。智慧局表示，著作權法部分條文修正草案為...

立院審太空法草案 立委憂預算、人才雙缺

立法院今（8）日審議《太空發展法》草案，並安排科技部等相關單位詢答。立委對於台灣發展太空產業樂觀其成，但認為台灣第三期「...

勞動基金炒股弊案 金管會本月開罰涉案投信

地檢署針對勞動基金炒股弊案，起訴復華、統一、群益三家投信的相關人員，金管會主委黃天牧今天表示，對地檢署起訴會就行政調查上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。