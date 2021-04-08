展望第2季景氣 調查：企業樂觀度攀23季高峰

國內防疫有成，景氣持續回溫，yes123求職網今（8）日公布「牛年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，發現與今年第一季相比，展望第二季景氣，企業樂觀度明顯上揚，資方「淨樂觀比例」為+26.6%，去年同期則為-10.2%；相較元月初的數據，上一季「淨樂觀比例」是+14.1%，顯見企業方面對景氣保持「偏正向」看法，「樂觀度」更創下23個季度以來新高。

相形之下，對於今年Q2景氣，上班族依舊小心面對。持平看待的有43.5%，樂觀的佔33.9%，悲觀看待的有22.6%，將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+11.3%，去年同期則為-37.3%；相較一月份調查，前季是-1.3%，本季「樂觀度」不但終止連15季的「負數」而轉正，更創六年以來新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，經過一年的「企業防疫」考驗，加上「數位轉型」調整，資方對2021年的景氣復甦，信心度逐漸提高。像是「外銷導向」廠商，期盼有轉單效應加持；對內需導向公司來說，有賴清明與端午連假，以及母親節檔期消費力道，能否維持一定的強度。

但，另一方面楊宗斌也認為，由於正值緩步復甦階段，上班族仍保持高度危機意識，有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；加上尚未全面邊境解封，勞方謹慎面對「後疫情時代」，暫時難有過度樂觀的預期想法。

若進一步以「產業別」進行交叉分析，2021年Q2企業「徵才意願較高」的行業，主要依序有：「科技資訊」(92.9%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(91%)、「營建與不動產」(88.1%)，以及「批發零售與貿易」(87.9%)、「傳統製造業」(84.5%)。

觀察前述調查數據，楊宗斌預估，各大產業的求才意願與職缺待遇，雖然出現反彈，但尚未回到疫情前，也就是2019年的水準。所幸第二季算是「內外皆溫」：處於後疫情時代，企業觀望氣氛逐漸淡化，除了出口接單加溫，內需消費市場熱絡，再搭配校園徵才季啟動，勞動市場處於「事求人」的缺工吃緊狀態，也使得起薪「易漲難跌」。

上述「牛年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2021年3月18日到4月1日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,239份，信心水準為95%，誤差值為正負2.78%。至於企業有效問卷共1,038份，信心水準為95%，誤差值為正負3.04%。