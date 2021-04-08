搭著全球衛星商用趨勢 工業局：台廠打入太空商機

政府有意要透過《太空發展法》來強化國內太空產業。經濟部工業局表示，台灣產期早期就有投入衛星產業中的地面接收設備，近年相關供應鏈已完善，隨著衛星產業因為Space X的「星鏈」計畫投入商用，台灣廠商更有機會去打入全球太空商機。

工業局說，台灣在近10、20年因整個通訊發展，地面接收設備供應鏈很完整，而Space X推動「星鏈」計畫要打上1.2萬顆低軌衛星，正好讓商業模式得以擴大應用，台灣供應鏈更會創造一波商機。

工業局表示，太空發展不僅直接挹注供應鏈，隨著農業、交通及航空等不同運用，也會有更多新創業者發展空間。

目前台灣無太空相關法規，因此透過設立太空發展法，顯示台灣政府對於太空產業更有方向性，不僅是可以對於產業可以有更多鼓勵，政策上也更有遵循依據。

對於立委認為第三期「太空科技長程發展計畫」十年僅有251億元過少，工業局解釋，經濟部針對5G計畫也有編列相關預算挹注太空計畫，整體預算會由科技會報去盤點。

據工業局資料，全球太空經濟以衛星產業為主，2019年全球產值3,660億美元，衛星產業為2,710億美元，占74%；而在衛星產業又聚焦在地面設備及衛星服務，產值占比逾九成。

地面設備相關產業包括，消費終端、導航、網路設備，未來會有家庭終端、行動車用、海事接收等需求；衛星服務含衛星電視、寬頻、電台、遙測等，未來將以寬頻及窄頻服務為大宗。