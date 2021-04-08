行政院修正住宅法 鼓勵房東參與社宅包租代管

行政院今（8）日於院會拍板通過《住宅法》修正，為鼓勵房東參與社會住宅包租代管，修法後將參與的房東租金所得免稅額，由每屋每月1萬元以下，提高至1.5萬元；此外，修法也新增規定，讓社宅包租代管的租賃契約資料，不會被用來查稅。

行政院院會今日通過《住宅法》第23條修正草案。內政部表示，本次修正是針對社會住宅包租代管計畫的房東，提高租金所得稅免稅額度，提升房東參與誘因，並同步考量部分房東擔心參與計畫，有被追溯課徵稅捐的疑慮。 內政部表示，因此本次修法新增社會住宅包租代管的租賃契約資料，僅作為租稅減免使用，不得作為租賃所得查核的依據，以鼓勵房東加入深具公益性的包租代管政策，讓房東安心參與，加速推動計畫。

本次修正重點有二，第一是住宅所有權人租金所得免稅額度，每屋每月租金收入免稅額度上限，由1萬元調整至1.5萬元；第二，住宅所有權人所簽訂該租賃契約資料，不得作為該住宅所有權人租賃所得查核之依據。

內政部強調，本次修法擴大社會住宅包租代管的房東優惠，就是希望藉此鼓勵房東加入租屋協助行列，透過公、私部門齊心努力，協助無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，展現政府積極推動政策的決心，落實照顧青年及弱勢安居的目標。