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核一廠去年底挖破水管 台電：未影響核安、無輻射外洩

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

核一廠去年底驚傳挖破冷卻水管，讓冷卻水管從兩條只剩一條，差點釀為核災。台電今（8）日證實去年底發生意外，但強調此次事件不影響核一廠已除役停機機組，反應爐及用過燃料池尚有備用冷卻水系統可維持冷卻，且鑽破之管線內為海水，無輻射外釋。

台電說明，核一廠在2019年就已全部除役，台電公司為確保核一廠除役完成後廠址復原，委託中興工程顧問公司執行核一廠水文地質特徵調查與評估，以監測廠址環境。

台電表示，核一廠機組反應爐已停機多年，溫度在安全範圍內；核一廠除役後，反應爐與用過燃料池有兩套冷卻水系統作為備用。這次一條管線鑽破，另一條管線正常可用，不影響核電廠安全；鑽破之管線係引廠外海水作為冷卻水用，管線內為海水，亦無輻射外釋。

台電表示，電廠已依據核能品保作業修復完成破損管線，後續也檢討修訂鑽探開挖的作業管控流程，避免再次發生類似意外。

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