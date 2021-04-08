比缺水更讓企業擔心的事 調查：67%憂能源政策變動

台灣防疫有成，「疫情黑天鵝」對經濟衝擊趨緩，但卻面臨56年來最嚴重的乾旱問題，根據yes123求職網今（8）日發布的最新調查顯示，有57.8%的企業擔心「缺水」會影響企業營運；更有66.7%擔心「能源政策的變動」會影響企業營運。

除此之外，也有高達89.8%的勞工透露，今年有「省水電(節能)」計畫。而且在可複選狀況下，居家時主要採取的「省水方法」依序為：「使用省水型馬桶，或裝兩段式沖水配件」(60.9%)、「用洗菜、洗衣、洗碗、洗澡剩水，來澆花、洗車、擦地板」(55.9%)、「洗手時只開小水沾濕、沖洗，過程中並適時關水」(48.9%)，以及「裝低流量蓮蓬頭、水龍頭曝氣器，或裝止水閥、感應器」(46.4%)、「盆浴改為淋浴，且時間控制在五分鐘以內」(41.3%)、「回收廢水或雨水，當成澆花、洗車、沖馬桶的替代水源」(33.1%)。

同樣在可複選狀況下，居家時主要採取的「省電方法」依序是：「隨手關燈」(78.9%)、「減少使用冷氣、暖氣次數」(50.2%)、「改用變頻家電」(40.3%)、「家裡改用節能燈具」(37.2%)，以及「不使用的家電，馬上拔插頭」(27.5%)、「大白天少開燈」(26%)、「改去公共場吹冷氣、暖氣」(7.6%)。

上述「牛年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2021年3月18日到4月1日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,239份，信心水準為95%，誤差值為正負2.78%。至於企業有效問卷共1,038份，信心水準為95%，誤差值為正負3.04%。