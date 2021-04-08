快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比缺水更讓企業擔心的事 調查：67%憂能源政策變動

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
長期缺水，曾文水庫蓄水率驟降至14.9%，湖底乾涸裸露。聯合報系資料照
長期缺水，曾文水庫蓄水率驟降至14.9%，湖底乾涸裸露。聯合報系資料照

台灣防疫有成，「疫情黑天鵝」對經濟衝擊趨緩，但卻面臨56年來最嚴重的乾旱問題，根據yes123求職網今（8）日發布的最新調查顯示，有57.8%的企業擔心「缺水」會影響企業營運；更有66.7%擔心「能源政策的變動」會影響企業營運。

除此之外，也有高達89.8%的勞工透露，今年有「省水電(節能)」計畫。而且在可複選狀況下，居家時主要採取的「省水方法」依序為：「使用省水型馬桶，或裝兩段式沖水配件」(60.9%)、「用洗菜、洗衣、洗碗、洗澡剩水，來澆花、洗車、擦地板」(55.9%)、「洗手時只開小水沾濕、沖洗，過程中並適時關水」(48.9%)，以及「裝低流量蓮蓬頭、水龍頭曝氣器，或裝止水閥、感應器」(46.4%)、「盆浴改為淋浴，且時間控制在五分鐘以內」(41.3%)、「回收廢水或雨水，當成澆花、洗車、沖馬桶的替代水源」(33.1%)。

同樣在可複選狀況下，居家時主要採取的「省電方法」依序是：「隨手關燈」(78.9%)、「減少使用冷氣、暖氣次數」(50.2%)、「改用變頻家電」(40.3%)、「家裡改用節能燈具」(37.2%)，以及「不使用的家電，馬上拔插頭」(27.5%)、「大白天少開燈」(26%)、「改去公共場吹冷氣、暖氣」(7.6%)。

上述「牛年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2021年3月18日到4月1日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,239份，信心水準為95%，誤差值為正負2.78%。至於企業有效問卷共1,038份，信心水準為95%，誤差值為正負3.04%。

延伸閱讀

台東南迴原鄉小米缺水灌溉 農委會將補助農戶灌溉設施

鄰居儲水用光上門借水讓他糾結 網直言「免費的不會珍惜」

台中東勢自來水設施完工 協助居民度過嚴峻水情

中部大缺水 百貨業者僱水車、美食街改用免洗餐具

相關新聞

好消息！印尼移工零付費政策爭議 減至6項待釐清

台印雙方今舉行印尼移工零付費政策第二次協商會議。勞動部次長王安邦於會後受訪表示，經雙方釐清，印方原先所提改由雇主負擔的1...

投資老是失準虧錢？行為學家解謎：問題可能出在你自己

多數人都知道「你不理財，財不理你」的道理，但投資市場瞬息萬變、投資工具琳瑯滿目，很多投資人不是抱怨投資賺少賠多，就是認為自己「買在高點、賣在低點」，但行為科學家分析，很多時候投資行為的偏誤，來自投資人自己，只有克服心理的盲點，才可能藉由理性的投資而獲利。...

社宅包租代管加溫 3月增千戶創單月新高

社會住宅包租代管持續加溫，根據內政部統計，3月的社宅包租代管新增媒合戶數為1227戶，首次單月突破千戶門檻，今年第1季月...

近20年來最大調整！ 行政院通過著作權法修正草案

行政院今（8）日通過《著作權法》、《著作權集體管理團體條例》修法，將送立法院審議。智慧局表示，著作權法部分條文修正草案為...

立院審太空法草案 立委憂預算、人才雙缺

立法院今（8）日審議《太空發展法》草案，並安排科技部等相關單位詢答。立委對於台灣發展太空產業樂觀其成，但認為台灣第三期「...

勞動基金炒股弊案 金管會本月開罰涉案投信

地檢署針對勞動基金炒股弊案，起訴復華、統一、群益三家投信的相關人員，金管會主委黃天牧今天表示，對地檢署起訴會就行政調查上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。