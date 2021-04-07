政院擬放寬合理使用範圍 公園跳舞放音樂免挨告

行政院擬於明（8）日院會討論通過《著作權法》修正，未來民眾在公園等戶外場所，用自己的設備播放音樂，或是教師進行遠距教學，將著作權人的書籍放在網路上教學，都將屬於合理使用範圍，不會構成侵權而挨罰。

根據現行《著作權法》第92條規定，「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權」，可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科75萬元以下罰金。

許多民眾在公園運動、跳舞或健身時，會以自行攜帶音響公開播放音樂，或是教師在疫情期間進行遠距教學時，會將書籍放在網路上使用，若依照現行規定，此類行為常有觸法的疑慮，也可能導致民眾挨告而因此受罰、賠償。

因此，經濟部擬定本次《著作權法》修正，並提報於明日行政院院會討論。經濟部說明，隨數位科技與網路快速發展，現行著作權的規範有與時俱進的修法必要，為使民眾能合法利用著作，調整合理使用的規定。

經濟部舉例，本次修正，包含學校遠距教學、圖書館提供館內線上閱覽等，而針對民眾關切的在公園等戶外場所跳舞的身心健康活動，只要攜帶自己的設備播放音樂，都可以合理使用，以符合國情。

經濟部表示，本次修正也增訂再公開傳達權，在公眾場所播放網路上的影片，例如大賣場透過電腦或顯示器播放YouTube網路影片給客人收看的利用型態，以保障著作權人的權益。

此外，行政院院會明日也擬討論通過《著作權集體管理團體條例》修正，增訂申請許可設立著作權集體管理團體的公眾諮詢機制、著作權集體管理團體管理階層任期及內控機制、強化著作權專責機關監督輔導之權能。

經濟部說明，著作權集體管理團體，是權利人與利用人之間的橋樑，現行「著作權集體管理團體條例」自2010年立法以來，實務運作過程發現若干問題，此次修法，希望能建構優質授權環境。