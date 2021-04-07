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「疫苗接種假」有譜！勞動部：施打當天及隔天都可請假

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部長許銘春今日在立法院社福委員會表示，已建請中央流行疫情指揮中心比照「防疫隔離假」辦理。記者黃義書／攝影
勞動部長許銘春今日在立法院社福委員會表示，已建請中央流行疫情指揮中心比照「防疫隔離假」辦理。記者黃義書／攝影

衛福部先前宣布將擴大疫苗施打對象，「疫苗接種假」有譜。勞動部今（7）日表示，為了防疫，接種不可歸責勞雇雙方，建議給「疫苗接種假」，包括接種當天及隔天全天，但雇主可以不給薪。至於疫苗接種假是否給補償，則由疾管署另行考量。

立委關心是否實施「疫苗接種假」。勞動部長許銘春今日在立法院社福委員會表示，已建請中央流行疫情指揮中心比照「防疫隔離假」辦理。至於是否採納、何時開始，則由中央流行疫情指揮中心決定。

勞動部官員表示，疫苗接種假是否給補償，以鼓勵民眾接種，亦由疾管署另行考量、採取措施。

官員表示，勞動部已將疫苗接種假的意見提交給中央流行疫情指揮中心。因為疫苗接種有助於防疫，不可歸責於勞雇雙方，疫苗接種也要預約、排期程，勞工若須於上班時間接種疫苗，建議給疫苗接種假。

官員進一步表示，接種疫苗，也可能會產生不適。因此，建議接種當天、及隔天至凌晨24點結束，勞工可以憑疫苗接種卡請假。舉例來說，一名正常班的上班族，假設預約7日上午10點施打疫苗，加上為防止出現不適症狀，他可以請7日、8日兩天疫苗接種假，直到9日再出勤。若疫苗要施打兩劑，勞工則可以請2次2天假。

官員強調，因為疫苗接種不可歸責勞雇雙方，勞工請疫苗接種假，雇主也可以不給薪。但雇主不可以要求勞工請病假、事假、特休假去接種疫苗，也不可以因為勞工請疫苗接種假而記曠職、影響全勤、或有任何不利之對待。

勞動部表示，基於防疫，是否要對疫苗接種假給予其他鼓勵措施，包括給予補償，則要由疾管署考量。

疫苗 勞動部

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