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台灣染上「荷蘭病」？ 央行花了18頁篇幅說分明

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
央行指出，去年台灣傳產製造業就業及薪資多下滑，反映勞動需求減少，與荷蘭病工資上漲的症狀不同。圖／聯合報系資料照
央行指出，去年台灣傳產製造業就業及薪資多下滑，反映勞動需求減少，與荷蘭病工資上漲的症狀不同。圖／聯合報系資料照

中央銀行理事示警，當前新台幣匯率升值，和當年的「荷蘭病」（Dutch Disease）背景相似；為此，央行出具長達18頁的報告分析，台灣總體經濟情勢與當年的「荷蘭病」現象並不相似，去（2020）年台灣電子資通訊業出口暢旺，而傳產業出口衰退，主要受國際需求因素影響。

荷蘭於1960年代發現北海天然氣後，出口巨幅擴增，荷蘭幣大幅升值，導致傳統產業喪失國際競爭力，加速去工業化，稱為荷蘭病。

央行報告指出，台灣總體經濟情勢與當年的荷蘭病現象並不相似，去年肺炎疫情嚴峻，但因新興科技應用甚殷、遠距商機熱絡及消費性電子產品上市，致電子資通訊產品出口達雙位數成長，台灣商品貿易出超亦擴增至593.9億美元，為外匯市場外匯供給增加的主要來源之一，帶動新台幣升值；至於傳產出口則呈衰退。

因此，傳產出口表現主要受國際需求影響，新台幣升值非其衰退主因。央行指出，去年因全球疫情帶來宅經濟與遠距商機，使電子資通訊出口暢旺，傳產出口則隨全球景氣衰退而大幅下滑，而此出口兩極化表現應為短期現象。

去年台灣傳產製造業就業及薪資多下滑，反映勞動需求減少，與荷蘭病工資上漲的症狀不同。傳產業受僱員工人數下降，薪資多下跌，主要反映勞動需求減少，而與荷蘭病因資源移動效果引起的勞動供給減少，造成工資上漲的症狀不同。

央行指出，2019年以來新台幣升值，除反映台灣經濟基本面佳外，亦與全球疫情、QE外溢效果等因素有關。

近年台灣商品貿易順差擴大，除電子資通訊出口擴增外，國際油價下跌使購油支出減少、進口下降；各國邊境管制措施，致去年台灣旅行收支逆差劇減；美歐日主要經濟體推出史上規模最大的貨幣及財政政策，外幣資產吸引力降低；壽險業買匯投資國外金額減少，實現部分資本利得匯回國內，以及國內投信發行海外債券ETF被大量贖回；國際美元走弱，加深新台幣對美元升值預期；去年下半年外資投資國內股市轉為淨匯入，均為助長新台幣升值的主因。

去年以來我國財政赤字上升，但今年中央債務未償餘額占前三年GDP比率為32.11%，仍低於法定舉債上限40.6%。政府遵循財政紀律，與當年荷蘭受天然氣出口收入增加或社福支出增加而影響政府收支穩定性的情況不同。

台灣如何避免染上荷蘭病？央行報告指出，傳產業持續提升競爭力，可降低荷蘭病的疑慮。

央行舉例說，台灣去年電子資通訊產業貿易出超擴大，是反映全球肺炎疫情衝擊下，帶來的宅經濟與遠距商機，而傳產出口衰退主要與全球需求減緩有關，新台幣升值並非主因。央行認為，近期新台幣升值除反映台灣經濟基本面佳外，亦與全球疫情、QE外溢效果等因素有關，但匯率政策有其侷限性，傳產業應透過持續提升競爭力，以降低外在衝擊，去除荷蘭病疑慮。

新台幣 央行

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