台灣去年出口超越俄羅斯、西班牙 謝金河：不可思議的大事

財信傳媒董事長謝金河指出，「台灣的出口超級俄羅斯及西班牙，這是不可思議的大事」。2020年受到新冠肺炎影響，全球主要國家的經濟成長率都大衰退，而台灣經濟成長率3.11%，是全球僅僅三個成長的國家，也是三十年來首度超越大陸。

謝金河於臉書發文表示，「2020年台灣經濟成長率3.11%，是全球僅僅三個成長的國家，尤其是30年來首度超越中國大陸。而去年台灣的出口3453億美元，年增4.9%，超過中國的3.7%，及香港的2.6%，台灣的出口成長相對應全球主要國家都出現大衰退，台灣的表現可圈可點」。

謝金河指出，「最值得一提的是，2020年台灣的出口又前進兩名，台灣的出口贏過俄羅斯及西班牙，躍升至全球第15。去年被台灣超車的俄羅斯有1.45億人口，去年經濟衰退3.1%，出口也嚴重下滑，台灣一舉超越人口比台灣多好幾倍的俄羅斯，這是不可思議的大事」。

他也表示，「台灣另一個出口超車的國家是西班牙，去年西班牙經濟衰退12.4%，結果人口4700萬人，比台灣人口多一倍的西班牙出口被台灣追過，這也是很不容易的紀錄」。

謝金河說，台灣的人口只比澳洲少一百萬人，台灣的出口在全球排名第15，台灣算是出口大國了，「我們一點也不小！」