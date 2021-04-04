中油：明起汽油價格不調、柴油漲0.1元

台灣中油公司宣布，自明（5）日凌晨零時起汽油價格不調整，柴油調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.1元。

中油表示，本週受石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）增產幅度低於預期及中國大陸3月採購經理人指數（PMI）數據轉強等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶63.00美元，較前週62.47美元上漲0.53美元，新台幣兌美元匯率升值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為0.65%。

中油說，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.1元及0.7元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油價格不調整，柴油調漲0.1元，應調未調之0.1元及0.6元皆由台灣中油吸收。