NEC獲創新領導傑出獎評比 為2020年最佳生物辨識廠商

NEC集團宣布榮獲Frost & Sullivan的Frost Radar全球安全市場成長創新領導傑出獎，評比為2020年最佳生物辨識廠商。

這個獎項反映了NEC致力開發生物辨識解決方案的決心。這些解決方案讓NEC在傳統生物辨識市場以外的場域發展出大規模的新身分識別解決方案與使用案例，進而創造龐大商機。

透過由生物辨識驗證技術驅動的身份識別解決方案，NEC將觸角從傳統的政府與企業客戶拓展至其他領域，並透過客製化的垂直市場解決方案推動B2C策略。

成長創新領導(Growth Innovation Leadership, GIL)最佳實踐獎旨在表揚引領市場創新的企業組織。這些企業的共通點是藉由不斷創新與開發新產品及解決方案來滿足瞬息萬變的客戶需求，進而鞏固或提升其領導地位。這些企業也能策略性地擴展產品組合，藉此擴大市場佔有率。

Frost & Sullivan安全產業分析師Danielle VanZandt表示，此次，NEC在Frost Radar的成長與創新指數中奪得最高評價，這都要歸功於該公司全心聚焦於開發新客戶使用案例與持續提升解決方案；NEC擁有多模態生物辨識的專業技術，並持續進行研發，以提升解決方案的準確性，顯示該公司以創新為使命，並在生物辨識產業中運用藍海策略。

NEC集團資深副總裁吉崎敏文指出，NEC的生物辨識驗證技術將辨識功能與即時身分識別、驗證及情境分析結合在一起，以加速決策的進行、主動防範並讓服務更順暢。

此技術已導入全球70多個國家與地區的1,000多個重要系統中，以支援重要的追蹤紀錄與各種實際應用。此外，NEC在美國國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)的指紋、臉部與虹膜辨識準確度測試中排名第一，證明我們是速度與準確度的雙料冠軍。