中芯今年續擴成熟製程 全年資本支出43億美元
中芯在近日已發布今年度經營計畫，中芯坦言因列美國實體清單使設備採購交期延長，但計畫今年仍續擴充成熟製程，計畫資本支出約43億美元，少部分用於先進製程及北京合資項目的土建與其他。
依據中芯計畫，今年八吋晶圓代工增加目標約4.5萬片以上，但已較先前曾喊出增加7萬片計畫下降，至於12吋晶圓代工產能目標增加一萬片。
中芯董事長兼執行董事周子學也在致股東信提到，今年中芯仍在美國實體清單上，設備採購交期已較往年有所延長，可能產能擴建進度不如預期，因此積極溝通推動出口許可申請。
中芯今年目標，全年營收中到高個位數成長，其中上半年營收目標21億美元，全年毛利率目標10%至20%的之間值。
由於中芯今年資本支出43億美元，已超過最近一季資產一成，資金需求大之下，董事會也決議對去年不配息。
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