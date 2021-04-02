影／為何要供5停2？王美花：中部水庫儲水有史以來最低

台中水情亮紅燈，德基水庫今天蓄水率為5.5%，經濟部因應4月6日起台中、苗栗實施「供5停2」分區供水，今天在台中市北區台水公司舉辦台水與國防部抗旱水車整備，現場擺放臨時取水點儲水塔；台中市長盧秀燕當面向經濟部長王美花爭取改為「供5停1」降低對民生等衝擊；立委楊瓊瓔爭取「供4停1」。

王美花說，中部地區「供5停2」分區供水，主要是評供中部水庫儲水量是「有史以來最低」，德基水庫剩不到6%蓄水量，現在最重要是要如何實施「供5停2」，讓民眾雖然有些不便，但需要用水都拿得到。

王美花指出，為什麼「供5停2」？在此之前，工業用水節水率已達11%，若「供5停1」，與現在節水率是一樣，看到未來下雨不理想，盼透過「供5停2」，水源慢慢用解除警報，都是數據評估出來。

盧秀燕說，她第一次與部見面、第一次談話，有很多事無法與中央有效對話，台中市是第一個碰到實施「供5停2」分區供水，對市民影響極大，市民懷疑，自來水公司、水利署都設在台中，第一個分區限水在台中，且漏水率六都第一，沒有得到中央的關照。

盧秀燕指出，中央忽然宣布台中「供5停2」分區供水，連停二天，造成市民、攤生等沒有水塔、儲水設備，應變不及，連立委服務處都沒有水塔，現在要裝設都沒辦法，小市民何以堪，且沒有和地方政府商量，是不否改供5停一，至少供4停一。

王美花說，「我們也不樂意『供5停2』，因為要做很多整備，其實經濟部做了很多討論，也與台中市政府做很細節討論，水利署長賴建信多次來台中，若因為她沒有向市長打電話，她在此致歉。