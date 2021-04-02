我PMI 連五月站上60

中華經濟研究院昨（1）日發布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為62.7，為連續五個月維持在60以上的擴張速度，惟擴張速度已連續二個月趨緩。

值得注意的是，中經院指出，製造業原物料價格指數自創編以來，擴張速度首次站上90以上，指數續揚3.8至91.6，已經連續十個月上升。因國際原物料價格大幅上揚，引發外界對通貨膨脹疑慮。中經院長張傳章表示，目前國內尚未出現通膨，但原物料價格、油價、營建物資價格上揚的現象，政府應密切關注。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫觀察，原物料價格漲幅相當大，將推升成本上升，目前大部分業者都說「盡量吸收」，但最終業者吸收幅度有限，因此，未來是否轉嫁到供應鏈下游，甚至是否反映到消費端，須密切觀察。

中經院指出，3月經季節調整後的PMI續跌0.5至62.7，雖然擴張速度連二月趨緩，仍維持相當高檔的水準。