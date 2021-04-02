稽查打炒房／抓到違規 可能直接開罰

隨著實價登錄新制即將實施，內政部表示，目前預售屋銷售實務上常見的違規樣態，未來不只會提高罰則，部分違規情形也不再限期改正，而是直接開罰。

立法院日前已通過地政三法修法，其中「實價登錄2.0」擬於今年7月1日上路，針對預售屋銷售的政策將大幅更新。

新法上路後，現行預售屋亂象罰則將會強化，舉例來說，如果預售屋的買賣契約本身就有違規的話，目前是依據消保法規定，先予以限期改正，業者未在期限內改正，才會面臨罰鍰；新法則可按按戶（棟）處逕予裁罰，一旦業者持續未改正，甚至還會按次加重處30萬以上罰鍰。除買賣契約之外，如果業者在預售屋預約單（紅單）上，約定不利於買受人的條款，或是放任投資客將紅單轉售給第三人，目前是沒有罰則的，但是未來依修正後的平均地權條例，皆可逕予裁罰15萬至100萬。