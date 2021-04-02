快訊

轉戰能源產業離開政壇？蔡沁瑜：做好眼前、未來不設限

稽查打炒房／26個預售屋 24案有缺失

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

打炒房政策持續出招，內政部昨（1）日公布第三波預售屋聯合稽查結果，在本次抽查26個預售屋建案中，查獲其中24案都在一項或多項缺失，主要違規項目包括買賣契約不合格、樣品屋不合格、代銷業者違規等。

內政部去年底已經率先發動二波預售屋聯合稽查，最近完成的第三波稽查，則是在今年3月26日進行，稽查範圍包含新北、桃園等九個縣市，共26個預售屋案。

根據內政部資料，本次聯合稽查過程中，位於台中市的「達麗創世紀」建案有四項違規最多。

本次稽查發現，買賣契約不符合規定者共16案、樣品屋或銷售中心未取得建築許可或核准使用，有13案，另還有不少代銷業者違規的情形，像是簽章不確實、廣告內容未註明代銷業名稱等，代銷業違規情形共14案。

買賣契約缺失部分，常見缺失包括交屋保留款低於房地總價5%、保固期間未從交屋日起算、停車位未列明高度及面積、各項面積誤差找補等情形。

預售屋 內政部 建案

延伸閱讀

預售屋聯合稽查 買賣契約不符規定案件最多

吃定購屋人？內政部：預約單再這樣寫罰100萬

千人搶房案 建商挨罰350萬

房地合一2.0今闖關 在野黨力爭溯及2016、納囤房稅

相關新聞

財部查囤房 盯上1,747大戶

因應立法院要求，財政部將再度向囤房大戶出招，財政部賦稅署表示，即日起將利用房屋稅稅籍資料，針對名下持有十戶以上非自住住家...

截至2月底 三大政府基金賺1,179億元

勞動部勞動基金運用局、銓敘部昨（1）日發布勞動基金、國保基金及公務人員退休撫卹基金最新投資績效。因今年2月全球股、債市呈...

稽查打炒房／26個預售屋 24案有缺失

打炒房政策持續出招，內政部昨（1）日公布第三波預售屋聯合稽查結果，在本次抽查26個預售屋建案中，查獲其中24案都在一項或...

稽查打炒房／抓到違規 可能直接開罰

隨著實價登錄新制即將實施，內政部表示，目前預售屋銷售實務上常見的違規樣態，未來不只會提高罰則，部分違規情形也不再限期改正...

我PMI 連五月站上60

中華經濟研究院昨（1）日發布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為62.7，為連續五個月維持在60以上的擴張速度，惟擴...

勞動基金投資績效公布 今年截至2月賺進927.9億元

勞動基金運用局今公布最新投資績效，今年截至2月底，勞動基金規模達4兆6473億元，基金收益數927.9億元、收益率2.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。