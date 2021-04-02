稽查打炒房／26個預售屋 24案有缺失
打炒房政策持續出招，內政部昨（1）日公布第三波預售屋聯合稽查結果，在本次抽查26個預售屋建案中，查獲其中24案都在一項或多項缺失，主要違規項目包括買賣契約不合格、樣品屋不合格、代銷業者違規等。
內政部去年底已經率先發動二波預售屋聯合稽查，最近完成的第三波稽查，則是在今年3月26日進行，稽查範圍包含新北、桃園等九個縣市，共26個預售屋案。
根據內政部資料，本次聯合稽查過程中，位於台中市的「達麗創世紀」建案有四項違規最多。
本次稽查發現，買賣契約不符合規定者共16案、樣品屋或銷售中心未取得建築許可或核准使用，有13案，另還有不少代銷業者違規的情形，像是簽章不確實、廣告內容未註明代銷業名稱等，代銷業違規情形共14案。
買賣契約缺失部分，常見缺失包括交屋保留款低於房地總價5%、保固期間未從交屋日起算、停車位未列明高度及面積、各項面積誤差找補等情形。
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