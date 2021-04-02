財部查囤房 盯上1,747大戶

因應立法院要求，財政部將再度向囤房大戶出招，財政部賦稅署表示，即日起將利用房屋稅稅籍資料，針對名下持有十戶以上非自住住家用住宅的大戶，逐戶清查其租賃房屋所得是否報繳所得稅，已鎖定1,747名囤房大戶。

立法院財政委員會昨（1）日邀請財政部長蘇建榮進行詢答，並於會中通過立委賴士葆、曾銘宗及李貴敏的臨時提案，要求針對囤房大戶加強勾稽查核，確認囤房大戶所持有的房屋是閒置，或是已有出租事實，卻逃漏租賃所得未申報。

臨時提案過程中，立委原本要求逐戶清查全國持有四戶以上的所有囤房大戶，然而蘇建榮表示，如此的稽徵成本過高，基層人力無法支應，建議修改文字，僅加強針對囤房大戶的選案查核，但立委仍堅持應逐戶清查；兩相協調之下，最後僅鎖定全國歸戶持有十戶以上的囤房大戶，進行逐戶清查。

財政部賦稅署長許慈美指出，立委對此案提出敦促，雖未給予時程壓力，但也意味著署內即日起就會著手進行。

許慈美表示，初步工作是透過房屋稅籍資料，取得已歸戶的1,747人名單；第二步，是與個人綜所稅申報案件勾稽，若部分囤房大戶已有誠實申報租賃所得，後續稽查上就會比較容易；第三步，針對未申報租賃所得的囤房大戶，要實地確認其房屋使用情形；第四，才是針對已作租賃使用，卻逃漏相關所得的囤房大戶，進行追稅。

依《房屋稅條例》第5條規定，住家用房屋分成二類，首先是供自住使用者，依房屋現值1.2%課稅；其他非自住者，則依房屋現值課徵1.5%到3.6%房屋稅，非自住的部分即俗稱的「囤房稅」。根據財政部日前所公布的資料，排除地下室、共有、營業及混用住宅等特殊形態後，截至2020年底為止，全台實際擁有非自住住家房屋者，約為48.2萬人，其中有擁有十戶以上的囤房大戶，大約為1,747人。