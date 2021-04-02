截至2月底 三大政府基金賺1,179億元

勞動部勞動基金運用局、銓敘部昨（1）日發布勞動基金、國保基金及公務人員退休撫卹基金最新投資績效。因今年2月全球股、債市呈現較大幅度波動，包括勞動基金、國保基金及退撫基金，截至今年2月底，合計賺1,179億元。

去年全年勞動基金績效，全年大賺3,164.4億元，收益率達7.35%。不過今年以來，各國疫情依然嚴峻，加上2月時美國10年期公債殖利率衝破1.5%關卡，創下一年多新高，致全球股、債市呈現較大幅度波動，但勞動基金、國保基金、及退撫基金呈小賺局面。

勞動基金運用局，整體勞動基金截至2月底規模逾4.6兆元，其中新制勞退基金規模逾2.7兆元，舊制勞退基金規模9,075億元，勞保基金規模為7,945 億元。

今年截至2月底，整體勞動基金評價後收益數為927.9億元，收益率 2.08%。其中攸關勞工退休生活保障的新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為1.96%、2.83%、2.09%。

此外，勞動基金運用局指出，衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,258億元，收益數為86.1億元，收益率為2.17%。

至於退撫基金截至今年2月底規模達6,519.3億元，收益數為165.1億元，收益率為2.57%。

銓敘部退撫基金管理委員會指出，退撫基金投資國內金額3,357.73億元，占51.51%；國外投資金額3,161.59億元，占48.49%。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球陸續加強施打疫苗，美國近期亦已通過 1.9兆美元紓困法案，加上美、歐、日等主要國家央行皆維持低利率政策，並持續推行大規模資產購買計畫，相關措施均有助全球經濟邁向復甦。