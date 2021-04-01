萊豬標示原產地引USTR關切 經部：持續溝通

美國貿易代表署（USTR）31日公布「2021年各國貿易障礙評估報告」，其中，關切台灣政府針對美豬產品萊克多巴胺殘留值做出規範表示關切，認為標示原產地，暗示美豬有安全疑慮。經濟部貿易局1日回應，美方已多次表示肯定台灣開放美豬，將持續與美方溝通。

貿易局表示，USTR報告關切豬肉產品須標示原產國，恐導致台灣業者不願採購美國豬肉而轉採購台灣豬肉，但台灣今年元旦開放符合萊劑安全標準豬肉產品進口後，美方已多次對我國措施表示肯定。

貿易局補充，相較去年報告關切我國未依2007年向WTO提出通知承諾，制定豬肉萊克多巴胺殘留容許量標準，今年報告美方評論已較為正面。

另外，其中美方提及台灣在智慧財產權保護正面發展，包含藥事法修法的執行、著作權法修法以打擊非法串流設備，以及修正營業秘密法以保護刑事偵查期間的營業秘密等；並提及台美已完成有機同等性協議，允許雙方的有機驗證商品在彼此市場中以有機名義販售，避免雙重驗證的費用及文書作業。

美方也持續關切化粧品衛生安全管理法施行細則、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、著作權線上侵權、新藥劑排除於專利連結制度、健保制度藥價、醫療器材上市許可及價格審查機制、金融機構使用雲端運算服務法規等。

依據台灣海關統計，2020年台美雙邊貿易總額830.31億美元，較2019年成長2.38%，其中我對美出口505.51億美元，成長9.30%，主因為美中貿易摩擦與新冠肺炎疫情帶動台商回台投資，增加對美直接出口。

2020年美國為我第二大貿易夥伴及最主要技術來源，台美經貿關係緊密，我將持續透過貿易、投資、產業、能源等合作，提升雙邊經貿關係。