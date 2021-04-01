迎戰核四公投 蘇貞昌：核四不可能也不該重啟

重啟核四公投將於8月舉行，行政院長蘇貞昌今（1）日聽取台電報告核四現況問題後，除點名新北市、台北市、台中市政府首長代表表達態度，並表示核四正下方有條長達2公里的斷層，且核四兩部機組，一部是拼裝車，一部根本還沒建成，所以核四不可能也不該重啟。

行政院發言人羅秉成於院會後記者會轉述表示，蘇揆今日在院會聽取台電核能發電處處長許永輝，就核四現況問題進行報告。蘇揆表示，核四兩部機組，一部是拼裝車，一部是根本還沒見建成。

蘇揆說，所謂拼裝車，是指拼裝的一號機，有1,777項設備，是從二號機移過來拚用的，而且還有許多項目未通過安檢，如安全救援系統的電源、反應爐、圍阻體安全控制電源等問題，所以才被監察院糾正。

蘇揆表示，核四從2014年4月馬政府宣布封存至今已快七年，不但當初建照已於去年底過期，且原廠商已經解散，且設備也已經停產，譬如核四安全儀控系統的設計，為全球獨一，至今已經超過20年沒汰換，原供應廠商也已停產，燃料棒更已超過保固期，而依立法院決議，已經全數運送出境。

蘇揆說，此外，中央地質調查所更陸續確認核四廠位處多處地震斷層，其中有一條長達2公里的S斷層，就位於核四廠正下方，這無疑是很大安全威脅，且包含許多數位安全儀控系統都超過使用年限，現貨市場也已買不到，所以依法也不得再興建，因為執照已經過期，基於這些不爭事實與專業判斷，重啟核四，是不可能的。

蘇揆舉例，日本十年前發生311地震，引發海嘯，摧毀福島核電廠，造成核災，對當地造成難以恢復的汙染與破壞，至今仍有許多居民無法回家，甚至被歧視，面臨排斥、歧視等等，前車之鑑，殷鑑不遠。

蘇揆說，連日本如此先進、嚴謹的國家，都無法預防核災，和日本同處地震帶的台灣，更無法承受任何一次的核災。

蘇揆也說，現在有人宣稱要重啟核四，他詢問各地方政府，都態度堅決地反對核四廠設在他們那，也沒有任何一縣市願意收留核廢料，更有許多首長紛紛反對核廢料放在他的縣市。

羅秉成轉述，蘇揆在院會中，請列席的各直轄市首長代表表示意見。其中新北市副市長陳純敬表示，若無法處理核安，沒有核安就沒有核能。

據轉述台北市副市長彭振聲表示，聽到台電說這裡有斷層，斷層會成為整個設計上重大瑕疵，所以她認為台電報告是很正確的，尊重台電報告，贊成台電說法。

台中市副市長陳子敬表示，尊重台電報告，對於核能發電，基本上所有民意也都不能接受，如同新北市，台中市也是一樣，沒有核安，就沒有核電。

蘇揆表示，基於前述報告，以及各縣市表示拒絕核四商轉，不分縣市、不分黨派、不分藍綠，安全是唯一的考慮，安全也是國人唯一共識。

蘇揆明確宣示，「核四是不可能重啟，也不該重啟」，他指示經濟部、原能會等相關部會，就上述基礎事實，以簡單明瞭方式向國人同胞說明清楚，讓社會大眾更了解。