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振興三倍券真為內需點火了嗎？經濟部公布三數據

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

振興三倍券已截止兌領，經濟部今（1）日指出，紙本三倍券自去年7月23日開始兌領作業，至兌領截止日今年3月31日統計，紙本三倍券兌領金額為642.77億元，兌領率達99.6%。同時，經濟部也公布三項數據，顯示振興三倍券有效為內需點火。

經濟部指出，回顧去年初隨著新冠肺炎疫情升溫，零售、餐飲業受衝擊嚴重。在7月疫情趨緩後，政府推出振興三倍券，鼓勵民眾走出戶外消費，並搭配暑假活動熱潮，出現強勁消費動能。依據經濟部統計處公布，零售業營業額在去年7月終止連續五個月負成長後，8至11月均創下歷年同月新高；受疫情衝擊的餐飲業，業績也轉為正成長，9至11月份也創下歷年同月新高。

另，財政部統計營業人營業稅報繳情形，振興三倍券實施後，去年下半年各期（7-8月、9-10月及11-12月）的銷售額及營業稅均較2019年同期成長，且去年下半年逐期遞增，顯見三倍券確實促進消費動能。

第三個數據，則是主計總處公布去年第4季經濟成長率概估值為5.09%，併計去年上半年，2020年經濟成長率概估3.11%，民間消費優於預期，有助穩定國內經濟成長，創下近三年新高，更是亞洲四小龍唯一正成長，亦使台灣成為少數2020年經濟成長率為正數的國家。

經濟部表示，從以上數據，顯示政府所推動的振興三倍券消費措施，讓台灣經濟在疫情挑戰下逆勢成長，展現振興經濟的成果。

三倍券 經濟部 疫情

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