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健信奪電動車大單 最快本月開始出貨

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

健信（4502）近年來持續轉型，今年有多款新訂單開始出貨，包括VOLVO的訂單，成功打入美國電動車新創品牌Rivian，已成為它的輪圈供應商，今年將開始交貨，這次推出的產品是結合鍛造+鑄造技術，推出「輕量化鑄造」準備大賺新產品商機，全力拚轉虧為盈。

執行長石呈澤加入健信團隊後，發揮自已的專長，積極研發新產品，悄悄推出「輕量化鑄造」。健瑞集團今（1）日也證實，成功的拿到亞馬遜投資美國電動車新創品牌Rivian，電動皮卡輪圈訂單，隨著新車有望6月在美上市，也代表著健信的新產品開發成功，新產品將於本月開始出貨。

業界專家指出，這次推出的新產品，難度在於他是用鍛造+鑄造技術結合，過去鑄造太重，一般車款大多還是採用鑄造輪圈，但進入門檻不高，毛利率也不好；隨著全球汽車輕量化，輪圈也開始改良，純鍛造的售價還是相當貴，是否採用在成本考量下，是一大挑戰。

據了解，在新開發的鑄旋技術方面，精密鑄旋與一般鑄造的工藝不同，成品可達到90%鋁鍛輪圈的性能，價格較鋁鍛減少50%以上，所以「輕量化鑄造」價格會比純鍛造便宜一些，但依舊能達到的輕量化結果，成為這次健信拿下美國品牌Rivian大單重要關鍵。

健信兩岸都開始積極轉型，搶攻鋁鍛與精密鑄旋等輕量化輪圈工法商機，今年開始量產，在接獲美國電動車新創品牌Rivian訂單後，也還有其他歐、美系電動車品牌在洽談中，隨著新訂單毛利率較高加持下，今年有望出貨可帶動健信營運轉盈。

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