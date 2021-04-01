政院拍板延長 購買節能家電最高省2,000元

行政院長蘇貞昌今（1）日在院會中拍板《貨物稅條例》修正草案，購買節能電器的優惠截止期限，將從2021年6月14日，延長兩年至2023年6月14日截止，民眾購買節能電器，最高可以省2,000元貨物稅。

根據財政部《貨物稅條例》規定，購買節能電器退還減徵貨物稅，鼓勵民眾新購符合節能一級至二級的節能家電，不過，此措施即將在今年6月14日到期。

財政部自2月22日起預告修正貨物稅條例，隨後向行政院長蘇貞昌報告此修法，獲蘇揆首肯。因時程緊湊，在完成20天的預告後，行政院於院會討論通過「貨物稅條例」第11條之1修正草案。

該修正經行政院會討論通過後，將送至立法院審查、三讀。修法後，原有的節能家電貨物稅減徵優惠，將會延長兩年，到2023年6月14日，亦即在截止日以前購買節能家電者，都可以申請享有相關貨物稅減徵優惠。

舉例來說，購買12公升以上、符合節能1至2級規定的除濕機，可節省1,200元的貨物稅；購買400公升以上電冰箱，或3.6KW以上的冷氣，並符合節能規定者，則可節省2,000元貨物稅優惠。

財政部說明，自2019年6月15日起至2021年6月14日止實施購買節能電器退還減徵貨物稅措施，有效創造節電效益，抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔。

另根據經濟部評估，目前十年以上老舊冷暖氣機及電冰箱，占家庭現存數量仍達42.72％，延長實施措施確有必要性，因此決議修法延長。