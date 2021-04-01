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中經院：我3月PMI續呈擴張 但擴張速度趨緩

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

中華經濟研究院今（1）日發布今年3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為62.7，為連續5個月維持在60.0以上的擴張速度，惟擴張速度已連續2個月趨緩，指數續跌0.5。

中經院指出，PMI的五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。

至於六大產業全數回報PMI擴張，依擴張速度排序為交通工具產業（75.0%）、電力暨機械設備產業（71.6%）、電子暨光學產業（71.4%）、基礎原物料產業（66.9%）、食品暨紡織產業（65.5%）與化學暨生技醫療產業（59.8%）。

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