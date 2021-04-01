中經院：我3月PMI續呈擴張 但擴張速度趨緩

只花一週就寫出Dcard，連蔡英文都是「卡友」，林裕欽不到30歲便名列《Forbes》名人榜，儼然是台灣新創界偶像級人物。他帶著年輕團隊往前走，更積極與其他創業者交流，期盼有一天，台灣的網路實力被國際看見。

2021-04-01 09:08