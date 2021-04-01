勞動基金繼續賺！截至2月底賺927.9億元、收益率2.08%

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至今年2月底，勞動基金賺927.9億元，收益率為2.08%；2月單月賺668.7億元。

展望未來，勞動基金運用局表示，全球陸續加強施打疫苗，美國近期亦已通過 1.9 兆美元紓困法案，加上美、歐、日等主要國家央行皆維持低利率政策，並持續推行大規模資產購買計畫，相關措施均有助全球經濟邁向復甦。惟後續仍需觀察疫苗普及率及有效性、美中貿易爭端、英國脫歐經貿不確定性等風險。

整體勞動基金截至今年2月底止規模為4兆6,473億元，其中新制勞退基金規模為2兆7,823億元，舊制勞退基金規模為9,075億元，勞保基金規模為7,945 億元，就保基金規模為1,381億元。

勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，今年截至 2 月底，整體勞動基金評價後收益數為 927.9 億元，收益率 2.08％。新、舊制勞退基金、 勞工保險基金收益率分別為 1.96％、2.83％、2.09％。

勞動基金運用局表示，今年2月初國際疫情在歐美各國陸續開始施打疫苗下，經濟活動逐步朝正向發展，然而在美國拜登政府提出 1.9 兆美元刺激計畫及各國持續擴張性貨幣政策推升下，美國 10 年期公債殖利率衝破 1.5％關卡，創下1年多新高，也致使全球股、債市呈現較大幅度波動。

勞動基金運用局指出，MSCI 全球、亞太、 新興市場、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，2月份表現分別為 2.32％、1.36％、1.31％、5.39％、負1.72 ％及負0.81％，累計今年表現分別為 1.85％、4.92％、4.09％、8.29％、負2.59％及負1.89％。