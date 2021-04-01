拜登大灑幣牽動下一個大變化 謝金河提出三大影響

財信傳媒董事長謝金河今（1）日以「拜登大灑幣牽動下一個大變化」為題在臉書發文表示，拜登將近4兆美元大灑幣可能會對世界經濟帶來重大影響，他同時提出三大影響，一是美國經濟成長率可望超車中國、二是美元可望出現一波漲勢、三是綠色能源、半導體等會有新的生態出現。

謝金河說，拜登的記者會有兩大重點，一是在他任內，中國想超車美國，一點機會都沒有，二是美中將有激烈的競爭，包括基礎建設、科技的競賽等；他強調，從記者會衍生的是，拜登端出8年2兆美元基礎建設方案，如果再加上先前1.9兆美元的紓困方案，拜登將近4兆美元大灑幣，可能會對世界經濟帶來重大影響。

謝金河分析，美中角力加劇，拜登全面圍中態勢和川普的單打獨鬥不太一樣，美國開始落實基礎建設計劃後，很可能加大美國經濟成長力道，今年各大投資銀行或預測機構對今年經濟成長率都有很樂觀的預期，大摩估8.1%、UBS估7.9%。

謝金河認為，如果拜登政策發威，今年美國經濟成長率可能超過中國，將是1976年以來所僅見。今年中國不再採用擴張經濟措施，如果經濟成長率在6～8%之間，美國可能超車中國！

謝金河說，美元指數從102.992跌到89.029，經過一年跌勢，可能扭轉一路唱衰美元的經濟專家，耶魯大學教授Steven Roach先前曾喊出美元還會再跌35%，「我在第一時間說絕對不可能」。

他表示，這兩天，美元指數將挑戰年線，如果站上93.5，美元將會呈現多頭排列架構，會有一段漲勢。最近亞洲貨幣呈現貶值，新台幣回到28.5元兌1美元左右，也讓台灣產業有鬆口氣的機會。

謝金河強調，拜登考慮加稅，企業稅從21%拉升至28%，一定會影響企業獲利。拜登「重建美好未來」，也會牽動產業的榮枯，包括綠色能源、半導體等都會有新的生態出現。