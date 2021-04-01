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經部談風能國產化 沒有違反WTO規定

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導

歐盟執委會代表與歐洲經貿辦事處30日指責，台灣政府針對離岸風電要求國產化項目「過度官僚」及「不切實際」，同時不符合國際規則，也違反WTO規則。經濟部長王美花昨（31）日說，「國產化」是離岸風電第二階段招商時就存在的目標，廠商也有按規定配合，沒有違反WTO規定。

王美花昨天出席立院經委會，會前接受媒體採訪表示，台灣在發展離岸風電第二階段潛力場址時就存在遴選、競標兩機制，其中為了產業關聯性有開過70場左右說明會，因此認為每個廠商都知道規定。

王美花接著說，廠商在執行過程中遭遇困難，經濟部也有做出彈性調整，台灣政府相當重視WTO規定，「這樣的執行方法，我們不認為有違反WTO規定。」

另外，經濟部原訂在第1季公布離岸風電第三階段區塊開發招商規則，以及台灣下階段長期電力計畫兩項國家重大能源政策，但昨天仍無看到任何方案。對於兩方案何時公布，經濟部王美花受訪表示會盡快，雖然未提到何時公布離岸風電招商規則，但承諾立院一個月內公布長期電力計畫。

離岸風電招商規則及長期電力計畫均原訂去年底要對外公布，但離岸風電因風電開發商及國內供應鏈在國產化項目存有歧見，遲遲無法公布。

王美花 WTO

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