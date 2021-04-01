促參商機 今年上看1,600億

財政部每年約在7、8月間舉行公共建設招商大會，財政部促參司昨（31）日透露，光是目前盤點，今年招商大會可望釋出至少103案、1,600億元商機，公共商機可期。促參司也表示，今年將力推再生水、綠能以及長照三大主軸，這三類促參案商機就達到250億元。

財政部每年盛大舉辦招商大會，釋出當年度下半年到次年度上半年的公共建設招商案件，希望吸引民間資金投入公共建設，促參司長李建賢昨日表示，今年招商大會經初步盤點，各主辦機關將釋出逾103案、1,600億元案源。

據了解，去年8月招商大會共釋出約72案，商機合計約1,800億元。光是目前初步盤點案源與去年比較，今年招商大會件數已經超越去年，投資金額也僅差200億元。

李建賢表示，盤點今年預計釋出的水資源再生、綠能及長照等相關商機案源，目前共15案，其中六案是規模超過10億元以上大案，包括高雄市南區綠能發電示範廠BOT案100億元、新北銀新未來城BOT案55億元、桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫47.9億元等。

其中因應今年缺水問題，李建賢表示，經濟部與營建署合作，已規畫11座再生水廠。根據經濟部資料顯示，至2026年前，預估每日可供水33.4萬噸。至於海淡廠，經濟部目前正在評估是否採取促參，未來也可能在行政院促參推動小組有更多討論。

此外促參司統計今年第1季已簽約的公共建設案件（含促參、非促參），合計共28案、103億元，與去年同季相比，件數較多，金額較少。目前招商成績，中央以財政部招商金額最高；地方政府則以新北市成績最好。

官員表示，通常促參案簽約高峰多在第4季，對於今年招商成績仍審慎樂觀，甚至有機會超越去年。