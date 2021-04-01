修法防堵陸資挖角 ...三個關鍵

國安局、陸委會等國安單位頻頻喊出要修《營業秘密法》，唯獨經濟部長王美花認為法令已完備，應須加強執行面。知情官員分析，營業秘密法是否該修有三個關鍵：產業界對營業秘密法態度、國安層級是否適合入法，以及修營業秘密法能否嚇阻陸資挖角。

官員解釋，修法一定是要解決現有問題，2011、2012年發生很多專利案件，政府在2013年就與產業界密切溝通，引入刑事責任；2020年納入「偵查保密令」，避免廠商提告專利曝光。

經過多次與業界合作，台灣營業秘密保護高度已可與美國、日本並駕齊驅，產業對法制面也無意見，僅希望執行面能「速審速判」。

針對立法委員認為高科技產業營業秘密應該比照國安層級保護，就有點類似美國作法，但當年政府參考美國法律時，就發現將營業秘密從個人法益上升至國家法益雖有利於提高刑責，但相對地舉證門檻更高，恐讓營業秘密案件偵辦時間拉長。

近期營業秘密案態樣已從竊取專利改為挖人才，超過營業秘密法範疇，與其單一思考將營業秘密法修嚴就可補上漏洞，更應該思考能否透過修訂或增訂國安層級法規來規範的可能性。

對此，行政院長蘇貞昌已經召開跨部會會議，指示政委先盤點各部會法律及犯罪型態，下階段再決定是要修國安法、兩岸人民關係條例、或是營業秘密法。