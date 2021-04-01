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紅色供應鏈挖角 移送20家

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

各界關切紅色供應鏈化身「台資」挖角人才，經濟部長王美花昨（31）日表示，按照現行《營業秘密法》，針對陸資透過外資或台灣企業挖角高科技赴陸均請法務部調查，近期也已移送了20多家公司。據悉，這20家基本上集中在半導體相關產業。

立法院經委會昨（31）日安排經濟部、陸委會、國安局等單位對「紅色供應鏈」滲透及衝擊我國產業等議題進行報告並備質詢。

多數立委關心《營業秘密法》是否加嚴，會中國安局、陸委會等官員立場均認為應修法補上漏洞，但經濟部長王美花認為目前法律已完備，只是卻乏事證，顯示政府對修法態度不一。

然而，民進黨立委賴瑞隆反問國安局、陸委會、經濟部，台灣保護技術輸出法規是否應需要補強？國安局副局長胡木源表示，部分法規須再補強，包括《國安法》是否針對高科技洩密及人才挖角修訂刑責，或是營業秘密法加訂補強高科技洩密漏洞。

陸委會副主委邱垂正也表示，《大陸地區人民來台投資許可辦法》或是《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》去年已強化；邱也認為，其餘法規須補強。

但王美花卻認為，現行法規已足夠，應該要注重在怎麼把案例抓出來，應該有針對特別型態研擬進一步規範。賴瑞隆則呼籲除了查證，法規也要有所補強，不能有可趁之機，「這樣的模式假如可行，等於告訴中國大陸有心人士，中華民國政府開了這樣的漏洞給你。」

民進黨立委陳亭妃緊接著說，台灣在避免陸資挖角雖訂有辦法，但執行狀況都是無疾而終，包括最近的「比特大陸」都已經竊取台灣半導體人才，最後都以10萬元、20萬元交保。

陳亭妃補充，就算是科研法人回收專利授權，但技術都在被大陸挖角人才的腦中，對方不直接盜取技術，而是以台灣技術基底去墊高自身技術，好像我們有很多法可以控管，但最終卻沒辦法遏止，以致一件一件技術被移轉到中國大陸。

對此，王美花回應，將會思考工研院等科研法人扶持之企業要加強規範不能赴陸，並承諾委員兩個月提出方案。

國安局 王美花

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