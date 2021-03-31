台南鹽田太陽光電場啟用 估每年發電2億度

台電利用台南市將軍、七股區的廢棄鹽灘地打造裝置容量達150MW（15萬瓩）的台南鹽田太陽光電場，今天由行政院長蘇貞昌主持啟用，預計年發電量可達2億度。

台灣電力公司下午舉辦台南鹽田太陽光電場啟用典禮，除了蘇貞昌外，經濟部長王美花、台南市長黃偉哲、台電董事長楊偉甫等人到場參與。

台電指出，台電於2019年在彰濱工業區完成當時全台最大的100MW（10萬瓩）太陽光電場後，進一步利用台南市將軍區、七股區共214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量達150MW的台南鹽田太陽光電場，啟用後成為目前全台最大的地面型太陽光電場。

楊偉甫致詞時表示，台南鹽田光電場在去年9月14日正式全數併入電網，至今年2月12日已累計發電達1億度，今天正式啟用後，預計年發電量可達2億度，提供約5萬7000個家庭全年用電，每年可有11.4萬噸減碳效益。

黃偉哲表示，台南有很長的日照時數可以發展太陽能，但還是有人用許多的似是而非的理由來阻撓，導致台南鹽田太陽光電場剛開始時受到一些阻礙，市府盡全力溝通協調，未來仍會努力配合推動綠能發展。

蘇貞昌致詞時表示，當大家看到日本核災對核能有疑慮，又看到燃媒發電對空氣品質不好，才知道其實日照、風力都是老天給的資源，只是以前不懂得珍惜與運用，現在看到中央、地方政府與民間廠商配合努力下，完成全台最大的太陽光電場，而且全部是用國產的設備來打造，值得肯定。

他說，總統蔡英文重視發展綠能，因台灣唯有這樣才能永續存在，台南鹽田太陽光電場保有既有鹽灘地滯洪功能，並規劃生態保育區，希望在穩定供電情況下兼顧生態環境，也期待未來不分地方、中央一起努力，台電也能持續發展綠能，穩定供電協助產業發展。