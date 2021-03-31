「全國地面最大」台南鹽田太陽光電場 年發逾2億度電

台電再創全國地面最大150MW台南光電場，年發逾2億度電，可提供逾50,000家戶整年用電。

台電今（31）日舉辦「億起再生 綠能府城」台南鹽田太陽光電場啟用典禮，現場由行政院院長蘇貞昌、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、台南市長黃偉哲與台電董事長楊偉甫等貴賓，共同見證全國地面最大、世界第46大的太陽光電場正式啟用，以及值得國人驕傲的MIT光電綠能產業鏈誕生。

台電指出，繼2019年在彰濱工業區完成當時全國最大的100MW（10萬瓩）太陽光電場，2020年進一步利用台南將軍、七股區214公頃廢棄鹽灘地，用48萬片光電板再度打造全台地面最大、裝置容量達150MW（15萬瓩）的台南鹽田太陽光電場，今日舉辦啟用典禮。

台電表示，150MW台南光電場完成後名列世界第46大，更是攜手近十家國產設備業者打造出來的「MIT綠能產業鏈」，完工後每年可發逾2億度綠電，提供超過5萬個家庭全年用電，也帶來每年11.4萬噸減碳效益，且仍保有場址既有滯洪功能。

台電指出，台南鹽田光電場利用將軍、七股區廢棄的214公頃鹽灘地，投入96.5億元，使用超過48萬片高效率太陽能板，配合在地環境同時以地面和水面光電二種模式，並打設近40,000支預鑄式混凝土基樁，將光電板架高2.1公尺，打造裝置容量達150MW的全國最大光電場，更同時保持既有鹽灘地滯洪功能。其中，從太陽光電版、電纜與通訊纜線、支架、基樁，再到協助將發出電力併入全國電網的變流器及升壓變壓器等設備，全由台灣本土業者製造提供。

台南鹽田光電場去年9月14日150MW正式全數併入電網，今年2月12日發出1億度電，目前每日平均可發出約61.5萬度電，截至30日止，累積發電度數達1.2億度，今日正式啟用後，預計可年發逾2億度電，提供約5.7萬個家庭全年用電，每年更有11.4萬噸減碳效益。

且台南鹽田光電場呼應在地環境人文，除光電版結合扇形鹽田、虱目魚及侯鳥成群飛舞圖象，場址亦主動退縮、保留綠帶空間及鳥類棲地，並設置步道及景觀平台等設施，光電場旁更規劃設置15MW儲能系統，未來可於白天儲存太陽光電，晚上有用電需求時供電，期盼讓台南鹽田光電場成為兼具發電、能源管理應用及環境生態教育的綜合多元場域。