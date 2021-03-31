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政院明拍版延長節能家電優惠 買冰箱、冷氣最高省2,000

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院明日（4月1日）將於院會拍板「貨物稅條例」修正草案，將購買節能電器的優惠截止期限，從2021年6月14日，延長兩年，至2023年6月14日截止，讓民眾購買電冰箱、冷氣等節能電器，最高能省2,000元。

購買節能電器退還減徵貨物稅的措施，即將在今年6月14日到期，財政部在2月22日預告修正「貨物稅條例」後，也向行政院長蘇貞昌報告，並經蘇揆首肯。

在財政部完成20日預告程序後，行政院將在明日院會排入「「貨物稅條例」第11條之1修正草案的討論事項，並擬討論通過之。

若經行政院會明日討論通過，且後續送至立法院審查、三讀修正後，原有的節能家電貨物稅減徵優惠，將會延長兩年到2023年6月14日，亦即在截止日以前購買節能家電者，都可以享有相關減徵優惠。

舉例來說，購買12公升以上、符合節能1至2級規定的除濕機，可節省1,200元的貨物稅；購買400公升以上電冰箱，或3.6KW以上的冷氣，並符合節能規定者，則可節省2,000元貨物稅。

貨物稅 減徵

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