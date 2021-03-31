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中油4月調漲國內天然氣價格 家庭每月多負擔19.35元
中油今天宣布，自明（1）日凌晨零時起，4月份國內天然氣價格平均調漲5.98%；家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格則皆不調整。
中油主管表示，有關天然氣部分，因國際原油及液化天然氣價格持續上揚，國內全年平均進口氣源成本隨之增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，4月國內天然氣價格應大幅調漲以反映進口氣源成本，惟為配合政府穩定物價政策，4月1日起平均調漲5.98%，其中公用天然氣事業（NG）每立方公尺調漲0.43元，依家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加負擔約12.9至19.35元。
液化石油氣部分，依計價公式計算結果，4月液化石油氣每公斤應調降2.7元；惟自2019年10月到今年3月，為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達每公斤11.4元，為先回補部分吸收金額，本月價格不調整。
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