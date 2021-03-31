600億青創貸款案件大量湧進 經濟部將舉辦百場說明會

600億青創貸款2021年中區首場說明會今（31）日啟動，今年共規劃於22個縣市辦理100場。中小信保基金表示，說明會將邀請金融機構及信保基金代表進行融資、信用保證諮詢服務，同時邀請在地團體、單位共同參與，以擴大服務層面，提供青年創業家更完善的諮詢服務。

行政院中部聯合服務中心為協助區域內青年創業，特與國際青年商會合作，陸續於中、彰、投、苗四縣市辦理13場次說明會，首場說明會於今日在行政院中部聯合服務中心舉辦，並於說明會前召開啟動記者會，與會貴賓有行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、經濟部中小企業處副組長施麗麗，中小信保基金副總經理高淑惠、國際青年商會總會長郭文彥及中區區會長顏鴻昌等。

經濟部為落實總統協助青年創業圓夢的600億青創貸款政策，2020年8月1日修正完成「青創貸款」，中小信保基金亦配合提供優惠的信用保證，實施後申請案件大量湧進，短短七個多月信保基金核保逾2.4萬件，融資金額逾207億元，已超過2012年~2019年八年累計的1.9萬件及181億元。

中小信保基金表示，修正後青創貸款大幅簡化申貸程序，而且申請金額100萬元以內，信保基金保證9.5成，並享有：以負責人名義申請則免保證人、以申請表勾註免計畫書、額度100萬元以內、完全補貼前5年利息，以及資料完備後七日內完成審核。