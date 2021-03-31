快訊

影／暖心男幫小兄妹付帳身分曝光 炒飯功夫還獲950萬點閱

評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

600億青創貸款案件大量湧進 經濟部將舉辦百場說明會

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

600億青創貸款2021年中區首場說明會今（31）日啟動，今年共規劃於22個縣市辦理100場。中小信保基金表示，說明會將邀請金融機構及信保基金代表進行融資、信用保證諮詢服務，同時邀請在地團體、單位共同參與，以擴大服務層面，提供青年創業家更完善的諮詢服務。

行政院中部聯合服務中心為協助區域內青年創業，特與國際青年商會合作，陸續於中、彰、投、苗四縣市辦理13場次說明會，首場說明會於今日在行政院中部聯合服務中心舉辦，並於說明會前召開啟動記者會，與會貴賓有行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、經濟部中小企業處副組長施麗麗，中小信保基金副總經理高淑惠、國際青年商會總會長郭文彥及中區區會長顏鴻昌等。

經濟部為落實總統協助青年創業圓夢的600億青創貸款政策，2020年8月1日修正完成「青創貸款」，中小信保基金亦配合提供優惠的信用保證，實施後申請案件大量湧進，短短七個多月信保基金核保逾2.4萬件，融資金額逾207億元，已超過2012年~2019年八年累計的1.9萬件及181億元。

中小信保基金表示，修正後青創貸款大幅簡化申貸程序，而且申請金額100萬元以內，信保基金保證9.5成，並享有：以負責人名義申請則免保證人、以申請表勾註免計畫書、額度100萬元以內、完全補貼前5年利息，以及資料完備後七日內完成審核。

青創 創業 經濟部

延伸閱讀

歐盟稱離岸風電國產化違反WTO規定 王美花否認

營業秘密法是否加嚴？ 經濟部、國安局、陸委會不同調

長期電力計畫、風電招商遲遲未公布 王美花：會盡快

「對話才能雙贏」詹順貴重申三接外移替代方案

相關新聞

中油4月調漲國內天然氣價格 家庭每月多負擔19.35元

中油今天宣布，自明（1）日凌晨零時起，4月份國內天然氣價格平均調漲5.98%；家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、...

4月天然氣漲價 每戶平均每月多繳12.90至19.35元

中油宣布，自明（1）日凌晨零時起，4月份國內天然氣價格平均調漲5.98%，等於家庭用戶每月平均增加約12.90至19.3...

興建水湳再生水廠 可供中科每日1萬噸再生水

科技部中科管理局結合園區廠商配合再生水政策，由科學園區作業基金出資2億元經費建設中科台中園區再生水輸配水設施，另也同時配...

「8938個1元硬幣的羞辱」背後 看護移工搶轉廠工衝突潮才是導火線

日前媒體一則無良雇主竟狂倒「8938個1元硬幣」羞辱移工新聞，讓國人瞠目結舌；但是雇主也不甘示弱反擊，在臉書貼文指控，移工為了換雇主而「不擇手段」，反嗆「看一下外勞現在到底多囂張就好了」。勞雇雙方各執一詞。...

台經院2月製造業景氣燈號 由黃紅燈轉為綠燈

台經院今天公布2月製造業景氣燈號，由上月代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈，台經院表示，主要是因為農曆春節導致2月工...

歐盟稱離岸風電國產化違反WTO規定 王美花否認

歐盟代表昨日重砲批評台灣離岸風電國產化比例「不要過度官僚跟不切實際」，經濟部長王美花今（31）日在立院回應，有關離岸風電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。