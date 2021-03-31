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台經院2月製造業景氣燈號 由黃紅燈轉為綠燈

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台經院今天公布2月製造業景氣燈號，由上月代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈，台經院表示，主要是因為農曆春節導致2月工作天數較去年同期減少，相關經濟指標年增率都較1月下滑，影響需求面與原物料表現。若排除春節因素，今年前2月整體製造業分數為自2011年同期以來的新高，顯示國內製造業表現強勁。

台經院表示，整體製造業景氣信號值由1月修正後的17.08分，減少2.83分至14.25分，燈號轉為代表持平的綠燈。信號分數雖然較上月下滑，但仍是2017年3月以來次高。

台經院說，隨著全球COVID-19疫苗施打人數增加，加上主要國家續維持擴張性的財政與貨幣政策，均有助於減緩疫情對經濟衝擊。在國內方面，雖然全球經濟動能回升，拉抬經營環境面及售價面指標表現，但受到農曆春節落點不同，工作天數較去年同期減少，相關經濟指標年增率表現皆較1月下滑，影響需求面與原物料投入面指標。

2月景氣信號各主要組成項目觀察，有3個項目分數減少、2項增加，經試算模型加權後，信號值減少2.83分。其中以原物料投入面減少1.96分幅度最大，其次為需求面及成本面分別減少1.51分與0.16分，經營環境面與售價面分別增加0.66分與0.14分。燈號座落於代表景氣持平的綠燈。

台經院分析細部產業表現。半導體方面受惠於5G、高效能運算等新興科技應用續強，對智慧手機、筆電、平板電腦、車用電子等需求強勁，包括晶圓代工、記憶體等產量增加，積體電路在出口及生產指數的年增率仍維持雙位數成長，不過，因為農曆春節工作天數減少影響，相關指標增幅都較上月下滑，因此2月半導體景氣燈號由代表景氣繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

在機械設備業方面，全球經濟復甦帶動產業投資信心，受惠於資訊等科技產業產能續強，推升半導體、5G 應用、自動化等設備需求，2月外銷訂單、出口與生產指數年增率持續正成長，只是增幅較上月下滑，因此2月機械設備業景氣燈號由1月繁榮的紅燈轉為持平的綠燈。

展望未來，台經院指出，雖然近期歐洲因疫情升溫而延長防疫封鎖，增加疫情衝擊的不確定性，但各國央行續推寬鬆的貨幣政策、美國通過1.9兆美元財政紓困案，有助全球經濟動能回升，再加上遠距商機與新興科技應用續強，不僅晶圓代工、封裝等半導體產業鏈產能吃緊，也帶動半導體、自動化機械設備等傳統產業成長動能增加。

對於廠商調查部分，台經院表示，已經有過半數的電子、鋼鐵與化學工業廠商看好未來景氣表現。台經院預期，這項趨勢將成為支撐製造業成長的力量。

景氣燈號 台經院 半導體

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