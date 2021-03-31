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歐盟稱離岸風電國產化違反WTO規定 王美花否認

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

歐盟代表昨日重砲批評台灣離岸風電國產化比例「不要過度官僚跟不切實際」，經濟部長王美花今（31）日在立院回應，有關離岸風電第二階段潛力場址的執行方法，經濟部不認為有違反WTO（世貿組織）規定。

王美花表示，離岸風電第二階段潛力場址有兩個機制，一個是遴選，一個是競標，遴選部分相關產業關聯性，都有開過70場左右的說明會，業者也知道這些規定，被遴選到的業者就是要按照規定來走；她指出，當然在執行過程中有碰到一些困難，因此也做了一些彈性調整，讓風電業者在合理範圍內來執行，她認為，台灣非常重視相關WTO規定，關於第二階段的執行方法，經濟部不認為有違反WTO規定。

經濟部能源局與歐盟執委會昨共同舉辦「台歐盟風能研討會」，歐洲經貿辦（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）、歐盟能源總署能源政策策略與協調處長Cristina Lobillo Borrero致詞時輪番呼籲，台灣離岸風電規則不應與WTO貿易規則背道而馳、在國產化要求上不應「不切實際和過度官僚」。

離岸風電 經濟部 歐盟

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