寶佳集團事業版圖再擴大 跨足風電市場

寶佳集團跨足風力發電領域，旗下寶晶能源全額籌設「寶鯨風能」公司，寶晶能源董事長蔡佳晉指出，主要是看好政策持續推動風力發電，將帶來10G的再生能源投資規模，並帶動國內離岸風電產業鏈發展，創造高附加價值就業。

寶鯨風能昨（30）日舉行發起人會議與股東會，成為寶晶能源全額子公司，並由曾任台灣海洋重工董事長的柯宗廷擔任董事長。該公司指出，未來將著重於發展離岸風電產業，主要業務內容包含海事協調中心設置管理、碼頭及倉儲物流服務、風場交通運輸服務，及海上/陸上運維工程等。

蔡佳晉表示，寶鯨風能網羅數位業界專業人才，其人員專業資歷來自美國Top10 ESG私募基金、四大會計師事務所財務顧問、海事工程公司專案經理及台灣Top5推案量建設公司。相信在柯宗廷及其團隊努力下，寶鯨風能協助國家達成2025年綠能目標。

寶晶能源專攻太陽能電站，寶佳集團持股48%，其餘主要股東包括蔡佳晉個人7%，國泰永續能源基金20%、遠雄人壽12%。寶鯨風能則是寶晶能源100%持股的子公司。