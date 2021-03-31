營業秘密法是否加嚴？經濟部、國安局、陸委會不同調

立法院經濟委員會今（31）日要求政府部門針對「紅色供應鏈」，其中多數立委關心《營業秘密法》是否加嚴，雖然經濟部長王美花認為目前法律已經足夠，只是缺乏事證，但國安會、陸委會等立場都認為應修法，讓政府面對是否修法呈現多頭馬車。

王美花專案會議時表示，按照現行法規，針對陸資透過外資或台灣企業挖角高科技赴陸已請法務部調查，近期也移送了20多家公司。

然而，民進黨立委賴瑞隆反問國安局、陸委會、經濟部，台灣保護技術輸出法規包括《兩岸人民關係條例》及營業秘密法，是否應需要補強。

國安局副局長胡木源回應，部分法規須補強，包括是不是在《國安法》針對高科技洩密及人才挖角修訂刑責，或是營業秘密法加訂補強高科技洩密漏洞，法務政委羅秉成都有在召集討論。

陸委會副主委邱垂正表示，不管是《大陸地區人民來臺投資許可辦法》或是《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》都有在去年以前全面強化，除此之外行政部門落實查處也很重要；但也認為法規也需要持續補強。

王美花則認為，現行法規已足夠，應該要注重在怎麼把案例抓出來，應該有針對特別型態有甚麼進一步規範各部會還在討論。

對於工研院技轉廠商瀚薪科技恐成為台灣高科技人才赴陸的破口，王美花認為，如果沒有竊取工研院技術，就只是單純技術移轉，但若有竊取關鍵技術，目前還是須找到事證；至於瀚薪跟凰騰關係也還在查證。

賴瑞隆則呼籲查證之外，法規也要有所補強，不會有可趁之機，讓陸資可以專漏洞挖取台灣技術，「這樣的模式假如可行，等於告訴中國大陸有心人士，中華民國政府開了這樣的漏洞給你。」