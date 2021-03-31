應材獲英特爾SCQI獎 全球僅七家供應商入列
英特爾在美國時間30日發布「供應商持續品質改進（SCQI）獎」名單，應用材料獲獎，成為全球7家入列的優秀供應商之一。
英特爾全球供應鏈長藍迪爾．塔克 (Randhir Thakur) 表示：「恭賀應用材料公司獲得英特爾最高供應商SCQI獎的肯定。2020年僅有七家屬於這組精英類群，他們為此定義出真正的一流績效表現。在充滿挑戰的一年裡，他們通過對品質的堅定承諾、與英特爾緊密的夥伴關係以及不斷改進的動力，贏得了英特爾 SCQI 計畫的最高殊榮。」
英特爾 SCQI 獎是英特爾 SCQI 計畫的最高成就肯定，SCQI計畫是英特爾為高績效供應商能持續精進訂定的一項多年技術藍圖。在全球數千家英特爾供應商中，只有幾百家有資格參與 SCQI 計畫。
依據說明，供應商要入選英特爾 SCQI 獎，必須超越最高期望值，符合企圖心積極的績效目標，並在全年績效評估中得分達到或超過 95%。供應商還必須符合 90% 或以上的改善計畫，並展示優異的品質和業務系統。
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