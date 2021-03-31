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長期電力計畫、風電招商遲遲未公布 王美花：會盡快

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部原訂在第1季公布離岸風電第三階段區塊開發招商規則以及台灣下階段長期電力計畫兩項國家重大能源政策，然而今（31）日為第1季最後一天卻未看到任何方案。對於兩方案何時公布，經濟部王美花受訪僅說會盡快，並說立院要求1個月內公布長期電力計畫，但未提到離岸風電招商規則公布時間。

離岸風電招商規則及長期電力計畫均原訂去年底要對外公布。然而，離岸風電因風電開發商及國內供應鏈在國產化項目存有歧見而遲遲無法公布招商規則；而每當王美花被問起長期電力計畫期程，她均只回應「滾動式檢討」、「持續盤點」，並未明確說明延宕原因。

國民黨立委呂玉玲質詢時提出，經濟部理應公布的長期電力計畫為何還未公布。王美花回應，原本年底要公布， 因為最近幾個案子還在變動當中，譬如台中火力發電廠要增加燃氣機組，但因為台中市府都沒有通過都市設計審議會，原本預估完工期限一直無法確定。

呂玉玲追問是否可以說長期電力計畫是因為電廠除役、新增機組遇到意見，王美花回應，電廠除役都可以按時程，但新增機組一直在等台中市府確定，這個跟原本預估有落差；王美花最後表示，會盡快公布，並承諾呂玉玲1個月公布。

當媒體追問王美花是否長期電力計畫就是卡在中火燃氣機組不確定性高而無法公布，王僅拱手苦笑，未做回應。

離岸風電 王美花 火力發電廠

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