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傳赴美掛牌 輝能：尚未做出任何決定

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

固態電池製造商輝能科技，據傳正評估今年稍晚在美國掛牌上市，該公司估值可能達到數十億美元。對此輝能科技今（31）日表示，他們一般基於企業發展需要會持續評估各種可能的增資方案及增資的時間點，目前尚未做出任何決定。

昨日晚間彭博引述知情人士說法報導，輝能正與潛在顧問就各種選項協商，其中1個選項是藉由與SPAC（特殊目的收購公司）合併在美國掛牌上市，目前協商處於初期階段。知情人士透露，輝能尚未做出最終決定，該公司也可能決定維持私人狀態較長一段時間。

公司登記在桃園、未上市公司輝能科技，實收資本額為3.6億元。

該公司表示，結合固態電池的高安全性、高散熱能力與輝能獨家BiPolar+雙極電池技術，輝能創造獨家的「MAB雙極電池包技術」，直接於電芯內部完成串並聯，創造最緊密的電池包內部排列設計，大幅拉升電池包的成組效率，同時提升能量密度並降低封裝成本，多方面的強化固態電池優勢。

輝能表示，有別於一般鋰電池用液態/膠態的電解液，LCB採用的是鋰陶瓷(Lithium-Ceramic) 的固態電解質，所以不漏液。即使被死折、撞擊、穿刺、或火燒所破壞，LCB也不會起火、燃燒、或爆炸。一般來說，所有可充電鋰電池都會有「保護電路」，用以限制電壓並預防過充造成電池爆炸、或過放造成電池不可逆的永久壞損。但LCB在沒有保護電路的防衛下過充，卻仍安全，並可繼續放電(不短路/不起火/不爆炸)。

採用軟性電路板FPC為基材的LCB，稱為「FLCB軟板鋰陶瓷電池」，是全球唯一可以動態自由彎曲的鋰電池芯，厚度僅0.4 mm±0.05。將鋰陶瓷電池的極層，以內堆疊的方式並聯增加容量後再採用鋁塑膜來封裝的LCB，稱為「PLCB軟包鋰陶瓷電池」。

該公司表示，自2006年成立，輝能科技其固態電池產品已在全球消費性、工/專業、IoT或特殊電子產品領域上累積銷售經驗，並在2017年完成全球第一條全自動固態電池試產線，2020年完成第一條Giga級量產線的土建。輝能正持續與全球大廠進入策略合作階段並進行固態電池的開發與測試，內容涵蓋動力電池、船舶電池、航太、軌道車、AGV等領域。

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