宜蘭最大地面型太陽能電站今動土 聯合再生子公司維運

宜蘭縣最大的地面型太陽能電站五結暨羅東衛生掩埋場地面型太陽光電電站今（30）日舉辦開工動土典禮，此案場由聯合再生能源(3576)子公司永梁負責案場開發、建置及維運。為提升土地使用效益，賦予掩埋場多元化再利用用途，此太陽能電站可望於明年上半年完工發電。

永梁為聯合再生100%持有的子公司，目前手上已有約40.5MW（百萬瓦）的電站開發權利，持續積極開發建置太陽能案場。

聯合再生表示，羅東鎮羅東掩埋場及五結鄉五結舊掩埋場為已封閉掩埋場，此類土地在建置太陽光電系統後可減少豪雨直接沖刷掩埋場面及減少土石流失。此電站是宜蘭最大的地面型太陽能電站，預計總建置量為10MW，完成後年發電量預計為1,226萬度電，可供3,500戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約為6,242公噸，等同約24座大安森林公園的吸碳量。

此次案場以非侵入式保留原地貌建置工法，採用20年以上之抗風結構及防腐性能等耐候性高的嚴謹設計，解決垃圾掩埋場不均勻沉陷狀況，並使用聯合再生生產之高效雙玻模組抵抗台灣高頻率颱風，使案場品質更為可靠，也讓封閉的掩埋場轉型成為陽光綠電發電場，不僅將閒置空間再利用，更能兼顧環境保護與綠能教育發展。

今天動工典禮由宜蘭縣縣長林姿妙主持，並由經濟部工業局副局長陳佩利出席典禮。宜蘭縣議長張建榮、羅東鎮鎮長吳秋齡、五結鄉鄉長沈德茂、聯合再生董事長洪傳獻及聯合再生執行長潘文輝共同主持。

聯合再生董事長洪傳獻表示，聯合再生集團是台灣最早開始開發建置太陽能電站的公司，近日聯合再生集團國內標案得標累積直奔200MW，可望對台灣綠電做出極大貢獻。另外，海外部分也累積約500MW的開發建置量。